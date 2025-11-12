歌手でタレントの研ナオコが10日、オフィシャルブログを更新。舞台公演で共演中の俳優の梅沢富美男の誕生日を祝福したことを報告した。この日、研は「お誕生日」と題してブログを更新。絵文字を交えながら“本日、札幌公演１日目 カナモトホール 沢山のお客様にお越しいただき有難う御座います” と感謝を綴り、“11月９日 梅沢さんのお誕生日を札幌公演にてみんなでお祝いしました おめでとう御座います” と11月９日に75歳の誕生