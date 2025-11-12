研ナオコ、梅沢富美男の75歳の誕生日を祝福
歌手でタレントの研ナオコが10日、オフィシャルブログを更新。舞台公演で共演中の俳優の梅沢富美男の誕生日を祝福したことを報告した。
この日、研は「お誕生日」と題してブログを更新。絵文字を交えながら“本日、札幌公演１日目 カナモトホール 沢山のお客様にお越しいただき有難う御座います” と感謝を綴り、“11月９日 梅沢さんのお誕生日を札幌公演にてみんなでお祝いしました おめでとう御座います” と11月９日に75歳の誕生日を迎えた梅沢を祝福した。
「富美男ちゃんおたんじょうびおめでとう 関係者一同より」のメッセージが添えられ、苺がたっぷりとのった特大ケーキの写真や梅沢がローソクの火を消す姿を公開。 最後は、梅沢と笑顔で並ぶ２ショットとともに“ずっーーーと頑張りましょう”と呼びかけブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お誕生日おめでとうございます」、「何時までもお二人のコンビ楽しみにしていますよ」、「わぁ〜豪華なお誕生日ケーキ」、「めっちゃ美味しそう〜」、「最強で最高のコンビ！！」などの声が寄せられている。
