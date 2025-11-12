¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤½¤ì¤¾¤ì19»þ¤è¤êVTuber¡¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤¬2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿£µ¼þÇ¯µ­Ç°3D²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ £µth Anniversary LIVE ¡ÖSYMPHONIA¡×¡Ù¤òÁ´ÊÔÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖABEMA PPV¡Ê¥¢¥Ù¥Þ ¥Ú¥¤¥Ñ¡¼¥Ó¥å¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Æ£±¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÄÉÈø¤Ç¤­¤ë¥«¥á¥é±ÇÁü¡Ö¥é¥¤¥Ð¡¼¥«¥á¥é¡×¤òÁ´³Ú¶ÊÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë£²Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«