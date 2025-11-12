¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤Î5¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤òABEMA½é¤ÎÁ´ÊÔÌµÎÁÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤½¤ì¤¾¤ì19»þ¤è¤êVTuber¡¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤¬2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿£µ¼þÇ¯µÇ°3D²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ £µth Anniversary LIVE ¡ÖSYMPHONIA¡×¡Ù¤òÁ´ÊÔÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖABEMA PPV¡Ê¥¢¥Ù¥Þ ¥Ú¥¤¥Ñ¡¼¥Ó¥å¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Æ£±¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÄÉÈø¤Ç¤¤ë¥«¥á¥é±ÇÁü¡Ö¥é¥¤¥Ð¡¼¥«¥á¥é¡×¤òÁ´³Ú¶ÊÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë£²Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÁíÀª16Ì¾¤ÎVTuber¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ¿·¤ÎARµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡ÖABEMA¡×¤Ç£²Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç½é¤ÎÁ´ÊÔÌµÎÁÊüÁ÷¡£DAY£±¤ÎÌÏÍÍ¤Ï11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢DAY£²¤ÎÌÏÍÍ¤Ï11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤½¤ì¤¾¤ì19»þ¤è¤ê¡Ö¥¢¥Ë¥áSPECIAL£²¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖABEMA PPV¡×¤Ç¤Ï£±¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ð¡¼¥«¥á¥é¡×¤òÁ´³Ú¶ÊÊ¬ÂçÊü½Ð¡£Á´³Ú¶Ê¤Î¡Ö¥é¥¤¥Ð¡¼¥«¥á¥é¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¸½ºß¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖABEMA PPV¡×¤Ç»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ð¡¼¥«¥á¥é¡×¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤«¤é£±¶ÊÊ¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢90Æü´Ö±äÄ¹¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
º£ÊüÁ÷¤Ï¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ11·î10Æü17»þ¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÊüÁ÷¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤·¡¢»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¸ÂÄê¤ÇDAY£±¡¢DAY£²¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢400±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¡ÊC¡ËANYCOLOR, Inc.
