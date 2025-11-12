今季限りでソフトバンクを戦力外となった浜口遥大投手（30）が11日、福岡県筑後市のファーム施設で現役引退を表明した。昨年12月にDeNAからトレードで加入。今年4月には国指定の難病である「胸椎黄色じん帯骨化症」の手術を受けた。7月に実戦復帰したが、1軍登板は果たせなかった。プロ9年間で通算44勝。気迫あふれる投球でファンから愛されたサウスポーは、晴れやかな表情でユニホームに別れを告げた。浜口は晴れやかな表情で