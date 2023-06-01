ホーム開幕戦となる31日のDeNA戦（京セラドーム）に先発する才木が、ささやかれる“飛ぶボール説”を歓迎するように、ファイティングポーズを取った。「バッターがある程度打てる環境の方が、ピッチャー的には抑えた時のやりがいを凄く感じる。全然、飛ぶようになっていい。見ている側も絶対にそっちの方が面白いと思う。自分みたいなタイプは、それでも真っすぐで押すところは押すピッチングができれば」29日の巨人戦後、藤