NHK党の党首・立花孝志容疑者が名誉毀損容疑で逮捕された事件で、警察は複数の関係者から事情を聞くなどし、立花容疑者がウソと認識し発言していたとみて捜査していることがわかりました。NHK党の党首・立花孝志容疑者は、去年12月、立候補していた選挙の街頭演説で、百条委員会の委員を務めていた竹内英明元県議について、「警察の取り調べを受けているのはたぶん間違いない」などとウソの発言を繰り返すなどし、名誉を毀損した疑