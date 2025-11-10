「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表！ まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、10月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10（※）を発表します！ まだ読んでいないという人は