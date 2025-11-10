ÃíÌÜ¤Î¿·Å¹¤ò°ìµó¤´¾Ò²ð¡ª 10·î¤Î¡ÖNew Open News¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖNew Open News¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íµ¤µ»ö¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤òÈ¯É½¡ª ¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¿·Å¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ºÇ¿·¤Î¥°¥ë¥á¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖÃíÌÜ¤Î¿·Å¹¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖNew Open News¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡¢µ»öËÜ¿ô¤âÂ¿¤¤¿Íµ¤´ë²è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Î¡ÖNew Open News¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ»ö¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ê¢¨¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª ¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Á10·î31Æü
¡Ú10°Ì¡ÛBENOIT NIHANT À¾ÉðÃÓÂÞÅ¹¡ÊÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡Ë
Âè10°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¡¢À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖBENOIT NIHANT¡Ê¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ë¥¢¥ó¡ËÀ¾ÉðÃÓÂÞÅ¹¡×¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ê¥¨¡¼¥¸¥å½£¤Ë¹½¤¨¤ëËÜÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¤Ë¤Ï2023Ç¯¤Ë¶äºÂÅ¹¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Î·×3Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡BENOIT NIHANT À¾ÉðÃÓÂÞÅ¹
½»½ê : ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ1-28-1 À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹ B1F
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ú9°Ì¡ÛI¡Çm donut¡© ½ÂÃ«µÜ±×ºä¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ë
Âè9°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¡¢½ÂÃ«±Ø¤«¤éµÜ±×ºä¤ò¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖI¡Çm donut¡© ½ÂÃ«µÜ±×ºä¡×¡£2022Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿ÃæÌÜ¹õ±ØÁ°¤Î1¹æÅ¹¤«¤é¡¢½ÂÃ«¡¢Ê¡²¬ ¡¢¸¶½É¡¢É½»²Æ»¡¢ÃÓÂÞ¡¢¼«Í³¤¬µÖ¡¢µþÅÔ¤ËÂ³¤¯¡¢¹ñÆâ9Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡I'm donut? ½ÂÃ«µÜ±×ºä
½»½ê : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-8-3 2F
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ú8°Ì¡ÛÌïÇ·½õ¡ÊÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¡Ë
Âè8°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¡¢ÃæÌÜ¹õ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿µï¼ò²°¡ÖÌïÇ·½õ¡×¡£±¿±Ä¸µ¤Ï¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Î¡ÖBistro Bolero¡×¤ä²¼ËÌÂô¡ÖÀ¶ÅÄ¾ÆÆùÅ¹¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBasic¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ÌïÇ·½õ
½»½ê : ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ3-32-5 ¥«¡¼¥µ¥Ç¥é¥½¥ë 2F
TEL : 050-5596-5389
¡Ú7°Ì¡ÛUN DONUT¡ÊÅìµþ¡¦À¶À¡Çò²Ï¡Ë
Âè7°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¡¢À¶À¡Çò²Ï±ØB2½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¡ÖUN DONUT¡Ê¥¢¥ó¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ë¡×¡£2016Ç¯10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿À¶À¡Çò²Ï¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡ÖEN VEDETTE¡Ê¥¢¥ó ¥ô¥Ç¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¿¹ÂçÍ´»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡UN DONUT
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÇò²Ï2-6-11
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ú6°Ì¡ÛBistroBoo¡ÊÅìµþ¡¦»ÍÃ«»°ÃúÌÜ¡Ë
Âè6°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¡¢»ÍÃ«»°ÃúÌÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖBistroBoo¡×¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ó¥¹¥È¥í¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡BistroBoo
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹ÓÌÚÄ®3-11 ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ó¥ë 1F
TEL : 050-5596-7878
¡Ú5°Ì¡Û¤«¤Ë¤¸¤§¤ó¤Ì ËãÉÛ¡ÊÅìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¡Ë
Âè5°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¡¢Åìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿³è¤±³ªÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ë¤¸¤§¤ó¤Ì ËãÉÛ¡×¡£¤ï¤º¤«2¼¼¤Î´°Á´¸Ä¼¼¤Ç¡¢ÀìÂ°¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç³è¤¤¿³ª¤ò»«¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¤«¤Ë¤¸¤§¤ó¤Ì¡¡ËãÉÛ
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ3-10-5 THE CITYËãÉÛ½½ÈÖ¶ CROSS 2F
TEL : 050-5596-7975
¡Ú4°Ì¡ÛSora chika¡ÊÅìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ë
Âè4°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖSora chika¡×¡£±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±ØÄ¾·ë¤ÎÃÏ²¼1³¬¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú3°Ì¡ÛPAQUET MONTÉ omotesando¡ÊÅìµþ¡¦É½»²Æ»¡Ë
Âè3°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖPAQUET MONTÉ¡Ê¥Ñ¥±¥â¥ó¥Æ¡Ë¡×¡£É½»²Æ»±Ø¹½Æâ¤Î¡ÖEchikaÉ½»²Æ»¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥é¥ó¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÀìÌçÅ¹¤Î2¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡PAQUET MONTÉ
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-6-12 EchikaÉ½»²Æ»
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ú2°Ì¡ÛDRIVING CREAM¡ÊÅìµþ¡¦»°¸®Ãã²°¡Ë
Âè2°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¡¢»°¸®Ãã²°±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¡ÖDRIVING CREAM¡×¡£¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢»°¸®Ãã²°¤òµòÅÀ¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSOMEWHERE¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡DRIVING CREAM
½»½ê : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¾åÇÏ2-31-11 1F
TEL : 03-6450-7558
¡Ú1°Ì¡ÛÁ«sen¡ÊÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡Ë
Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¡¢ÃÓÂÞ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢¤Ä¤±ÌÍÀìÌçÅ¹¡ÖÁ«sen¡×¡£Å¹¼ç¤ÎÃæÀîÂÙ¾Ý»á¤Ï2004Ç¯¤ËÆÈ³Ø¤Ç»Ï¤á¡ÖÀá¹üÌÍ¤¿¤¤¤¾¤¦¡×¤òÁÏ¶È¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÃÓÂÞ¤Ë¡ÖMENYA NAKAGAWA¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ£¤äµ»½Ñ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Á«sen
½»½ê : ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1-24-8
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤ªÅ¹¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡© Â¾¤Ë¤âNew Open News¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹ÏÃÂê¤Î¿·Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¿·¤¿¤Ê¤ªÅ¹³«Âó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤ªÅ¹¤òÆ°²è¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
