7年前、当時勤務していた東京・町田市の小学校で、低学年の女子児童にわいせつな行為をしたとして、小学校教諭の40代の男が逮捕されました。強制わいせつの疑いで逮捕されたのは、相模原市南区に住む小学校教諭・平林隆太容疑者（40）で、2018年9月、自身が勤めていた東京・町田市の小学校の校舎内で、この学校に通っていた当時低学年の女子児童にわいせつな行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、平林容疑者は女子