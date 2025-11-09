ＭＬＢ公式サイトは８日（日本時間９日）、今オフのストーブリーグ開幕時点での３０球団戦力ランキングを発表し、今季球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したドジャースが１位に選ばれた。同サイトは「すでにロースターの動きは活発化している。ＦＡ資格を得た選手が市場に出そろい、球団は契約のオプションやクオリファイング・オファーの可否を決断した」とし、「今の時点で（ＦＡの）ビシェットはブルージェイズの所属