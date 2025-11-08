日本代表は、今年最後の戦いになる今月の2連戦に向けた招集メンバーを6日に発表した。そこに守田英正の名前はなかった。30歳の守田は、ポルトガルの名門スポルティングCPで活躍してきた主力メンバーのひとり。確かな技術と戦術眼を併せ持つMFとして、サムライブルーの中盤に君臨してきた。ただ、昨シーズンから怪我に苦しむようになっている。今シーズンも怪我があったために、6月以降は代表に招集されておらず、今回も選外になっ