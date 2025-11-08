2025年最後の戦いに臨む日本代表。14日にはガーナ、18日にはボリビアとの親善試合を行う。FIFAランキング73位のガーナ代表だが、2026年W杯アフリカ予選を突破し、2大会連続通算5度目の本大会出場を決めた。そのガーナは、今月はアジアツアーで日本・韓国との連戦を戦うが、本気のメンバー編成で臨むようだ。ガーナサッカー協会の広報部長であるヘンリー・トゥムが、『Joy Sports』でこう述べていた。「現時点では、誰がチームにい