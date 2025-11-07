テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」選出の人気南インド料理店が新たに手がける「BODHISENA」を紹介します。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#244】「BODHISENA」2025年10月1日にオープンした「BODHISENA」「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」にも輝