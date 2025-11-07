ドナルド・トランプ米大統領が6日（現地時間）、肥満治療薬の価格引き下げを発表している最中、後方に立っていた出席者の1人が倒れ、行事が一時中断される出来事があった。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウス執務室で、「ウゴービ（Wegovy）」を製造する製薬会社ノボノルディスクと、「ゼップバウンド（Zepbound）」を製造するイーライリリーが、米国内で肥満治療薬の価格を引き下げることに合意したと明らかにした。トランプ