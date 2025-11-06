韓国は「K−防衛産業」成功神話を叫んでいるが、現場の技術格差は大きい。韓国科学技術院（KAIST）のユン・ヨンジン教授は「韓国ドローン産業は体系全般が遅れていて核心部品の90％が中国産」と指摘した。防衛産業自立の虚像を表す警告だ。ユン教授は「韓国のドローン人工知能（AI）分野は中国・米国に少なくとも3〜5年、体感では5〜7年の遅れをとっている」と診断した。ユン教授は現在、KAIST内の先端操業研究センターと国防研