ニューストップ > 国内ニュース > 高市首相「不記載」副長官起用陳謝も「再起の機会を」と続投に理解求… 代表質問 自民党 高市早苗 時事ニュース FNNプライムオンライン 高市首相「不記載」副長官起用陳謝も「再起の機会を」と続投に理解求める 2025年11月5日 10時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自民党安倍派のパーティーに関わる政治資金の不記載があった佐藤啓氏 官房副長官への起用に各党が反発していることを巡り、高市首相が陳謝した 「再起の機会」を与えてほしいとして、起用と続投への理解を求めた 記事を読む おすすめ記事 若元春、引退の遠藤は「技術では全く及ばなかった」…同じ時津風一門で、ともに左四つ得意 2025年11月1日 19時25分 田嶋陽子氏「堂々としている」高市外交を一定程度評価も「トランプ氏にパトロナイズされていた」「“かわいい女の子”みたいな感じ」 高市内閣の今後の動向に注目「問題は内容だ」 2025年11月5日 7時0分 橋下徹氏 高市外交「立派だと思うしこれが日本の外交のライン」評価 今後は「むちゃな主張はもうやめて」 2025年11月2日 9時47分 宮崎謙介氏、石破茂氏の地元・鳥取を批判→本人が反応 「外務副大臣の反論」をリポスト...「許せなかったのだろうな」 2025年11月4日 14時2分 勝俣州和、熟年離婚の“原因“を分析 橋下徹氏は「まずいです、本当に」 2025年11月2日 6時36分