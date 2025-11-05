元衆議院議員で日本共産党員の池内さおり氏（43）が、高市早苗首相（64）の外交批批判をしたX（旧Twitter）への投稿が、連鎖的な炎上を招き大きな波紋を呼んでいる。発言への謝罪を行ったものの、その後の対応にまたも批判の声を呼んでいる。【写真】「私たちが悪いとでも？」謝罪文も炎上した池内氏の投稿騒動の発端は30日。高市首相による来日したトランプ大統領へ接し方について「現地妻」という表現をしたことだった。《腰