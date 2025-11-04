今季40セーブでタイトル獲得、2026、2027年はそれぞれ年俸12.3億円元阪神でパドレスのロベルト・スアレス投手が来季からの2年1600万ドル（約24億6600万円）の契約を破棄し、フリーエージェント（FA）になったと米ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が伝えた。34歳のスアレスは2020、2021年と阪神で2年連続セーブ王に。2022年にパドレスでメジャー復帰し、昨季から守護神に定着。4年目の今季は40セーブを挙げてリー