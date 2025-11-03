ワールドシリーズを戦っていない球団の選手も山本を絶賛ワールドシリーズで驚異の3勝をマークし、MVPに輝いたドジャース・山本由伸投手に賛辞が飛び交っている。1日（日本時間2日）の第7戦では救援登板して胴上げ投手に。シリーズを戦ったチーム以外の選手、関係者たちからも、山本の残した成績に「なんてヤバいだ」「凄すぎ」と驚きの声があがった。山本はワールドシリーズでは3試合に登板して3勝。第3戦では登板はなかったも