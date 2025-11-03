11月3日の「ゴジラの日」にあわせ、かねてより製作が明かされていた山崎貴監督の「ゴジラ」新作映画のタイトルが、『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）であることが発表された。【動画】『ゴジラ-0.0』タイトルロゴ解禁映像1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。山崎貴監督がメガホンを取った、ゴジラ70周年記念作品にして、さらには日本製作の実写版ゴジラ3