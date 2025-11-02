9回に同点弾を放ったロハス【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で延長11回の激闘を制し、今世紀初のワールドシリーズ連覇を果たした。9回には1点ビハインドであと2アウトと追い込まれながらも、ロハスが同点弾。試合後に36歳は「本塁打は狙っていなかった。右投手に対して、今シーズン初めての本塁打だと思う。私の人生、キャリ