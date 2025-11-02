運命のワールドシリーズ第7戦【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）ブルージェイズとドジャースのワールドシリーズ第7戦が1日（日本時間2日）、トロントで行われた。ドジャースは同点で迎えた延長11回、スミスのソロで勝ち越しに成功した。ドジャースは1点ビハインドで9回を迎えたが、1死からロハスが同点弾。その裏にはスネルが1死一、二塁のピンチを招き、前日に先発した山本を投入。2死満塁のピンチを招