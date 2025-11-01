オルティス氏が絶賛「疑いようがない」【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）ドジャース・山本由伸投手が31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板。6回5安打1失点の好投でシリーズ2勝利目を挙げた。試合後、米放送局「FOXスポーツ」の放送内で、通算541本塁打で3度の打点王に輝いた元レッドソックスのデビッド・オルティス氏は「ドジャースが明日ワール