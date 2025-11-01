Bジェイズは勝てば32年ぶりの頂点【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）ブルージェイズは10月31日（日本時間11月1日）、本拠地で行われたドジャースとのワールドシリーズ（WS）第6戦に1-3で敗れ、“逆王手”をかけられた。9回1死二、三塁の場面で二塁走者だったアディソン・バージャー内野手は試合後、自らのミスを悔やみ続けた。2点を追いかける9回、先頭のアレハンドロ・カーク捕手が佐々木朗希投手の