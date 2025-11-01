Bジェイズは勝てば32年ぶりの頂点

【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）

ブルージェイズは10月31日（日本時間11月1日）、本拠地で行われたドジャースとのワールドシリーズ（WS）第6戦に1-3で敗れ、“逆王手”をかけられた。9回1死二、三塁の場面で二塁走者だったアディソン・バージャー内野手は試合後、自らのミスを悔やみ続けた。

2点を追いかける9回、先頭のアレハンドロ・カーク捕手が佐々木朗希投手の死球で出塁すると、バージャーがカウント2-2から98.9マイル（約159.1キロ）のフォーシームを捉えた。打球が左翼フェンスに埋まったことでエンタイトル二塁打となり、一時はホームまで激走したバージャーは二塁に戻った。

その後、タイラー・グラスノー投手が登板。1アウト後に“事件”が起きた。アンドレス・ヒメネスの浅い左飛でバージャーは飛び出しており、エンリケ・ヘルナンデス内野手がすぐさま二塁へ送球。ミゲル・ロハス内野手が最後まで離さず、まさかの形で併殺が成立した。驚きの展開に場内は騒然としていた。

塁上で崩れ落ちたバージャー。試合後に報道陣からなぜ飛び出したか聞かれると、「彼（キケ）が捕るなんて思わなかったんだ」と明かした。「打球が飛んだ瞬間、ショートの頭を越えると思ったんだ。あんなに伸びるとは思わなかった。正直、判断ミスだった」と悔いた。

米放送局「ESPN」のジェシー・ロジャース記者によると、アイザイア・カイナー＝ファレファ内野手も「絶対に落ちると思った。1000パーセントね」と確信していた模様。ジョン・シュナイダー監督も「あれは難しい判断だった」と擁護するなど、バージャーに全ての責任があるわけではない。

ブルージェイズにとっては1993年以来、32年ぶりのワールドシリーズ制覇がかかる。運命の第7戦、勝利の女神が微笑むのはブルージェイズかドジャースか。（Full-Count編集部）