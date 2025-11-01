エターナルホスピタリティグループが展開する焼鳥屋「鳥貴族」はきょう11月1日、鳥貴族で初となる「トリキの福袋」を3万セット限定で販売する。【画像】「トリキの福袋」内容（一覧）創業40周年の感謝の気持ちを込めた企画。各店舗のオープン時間から、12月12日まで販売。1人1個まで販売。無くなり次第終了とする。全店3万セットの限定で、価格は3900円（税込）。来年1月中旬に発送となる。・おでかけトリッキートートシンプル