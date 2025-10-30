30日午前、三種町にあるカントリーエレベーターでもみすりの作業などをしていた56歳の男性が約30メートル下に転落し死亡しました。死亡したのは井川町今戸のアルバイト小野孝一さん56歳です。能代警察署の調べによりますと、小野さんは30日午前8時15分ごろ、三種町鹿渡にあるJAやまもとのカントリーエレベーターのサイロの上にある小屋で同僚2人ともみすりの準備中、約30メートル