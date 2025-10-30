優しい甘みとほくほく食感が魅力で、子どもにも人気の「カボチャ」。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、そんなカボチャを手軽に味わえる「ゴマあえ」レシピを教えてもらいました。レンジでお手軽！ほっくりカボチャの簡単ゴマあえ今回は、電子レンジで手軽につくれる「レンチンカボチャのゴマあえ」をご紹介します。やさしい甘みのカボチャに、香ばしいすりゴマとしょうゆの風味がよくからみ、ほっとする味わいに。【写真】600w