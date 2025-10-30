軽トラよりも小さい軽トラ？トヨタグループの中で唯一生い立ちが異なるのがダイハツです。その歴史は古く、1907年に「発動機製造株式会社」として創業。1951年に“大”阪の“発”動機と言う愛称から車名を「ダイハツ」に変更。小さいクルマを中心に個性あふれる商品を数多くリリースしてきました。新ミゼットやFRコペンが登場！2016年にトヨタの完全子会社になりますが、トヨタに気を使ってい良くも悪くも個性を失ってしまった