タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が29日、自身のSNSを更新。「いつもの勝野の朝食」とつづり、夫で俳優・勝野洋（76）が“毎日食べ続けている”朝食メニューを公開した。【写真】「もう3年以上このメニューです」“76歳で現役”勝野洋が毎日食べ続ける『めかぶ納豆キムチ』「もう3年以上このメニューです」と紹介したのは、「めかぶ納豆キムチ」。キルトのランチョンマットの上には、納豆、めかぶ、