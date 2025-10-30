テレビ朝日の田中萌アナウンサーが２９日に自身のＳＮＳを更新し、母親の誕生日を祝福したことを報告した。田中アナはインスタグラムに「母が東京に来ていたので妹と３人でごはん母の誕生日を祝いました」とつづり、レストランで食事をする自身の姿を公開。母親へのバースデープレートもアップした。この投稿には「素敵な家族です！」「萌ちゃんママお誕生日おめでとう」「かわいい…」「母親の誕生日をお祝いできるのは素