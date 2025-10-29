10月28日、「Aぇ！group」の5人と関西ジュニアの西村拓哉が主演する映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の製作委員会と東宝が映画の公開延期を公式サイトで発表。公式Xでは【公開日調整中】と冠して予告動画も公開されているのだがーー。《この度、2026年1月9日（金）より公開を予定しておりました映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』につきまして、諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期することとい