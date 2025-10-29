10月28日、「Aぇ！group」の5人と関西ジュニアの西村拓哉が主演する映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の製作委員会と東宝が映画の公開延期を公式サイトで発表。公式Xでは【公開日調整中】と冠して予告動画も公開されているのだがーー。

《この度、2026年1月9日（金）より公開を予定しておりました映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』につきまして、諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期することといたしました》

この“諸般の事情”とは十四松役で出演している草間リチャード敬太の公然わいせつ容疑での逮捕だろう。

「10月4日早朝に新宿二丁目のビル出入り口でズボンを下ろして下半身を露出させた疑いで逮捕されました。6日に留置先の警視庁三田署から釈放、カメラの前で泣きながら『このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした』と謝罪し、現在は活動休止中です」（芸能記者）

草間は映画公開予定だった年明け1月に合わせて復帰すると噂されていたが、公開延期を受けて活動休止期間も伸びると見られている。まさに最悪の結末、と言えそうだが、X上にはファンから意外な歓喜の声が投稿されいている。

X上では

《中止かも…とよぎっていましたが延期まで持っていってくれて感謝いたします》

《いくらでも待ちますよ！でも、必ずリチャードで！お願いいたします》

など、“お蔵入り”でないことを喜ぶ声が多数投稿されていたのだ。

「逮捕直後は、草間さんについて“脱退すべき”といった論調すらありましたからね。公開延期ということは、いずれにせよどこかのタイミングで公開するつもりだというわけです。キャスト変更の上、撮り直しをするのは現実的ではありませんから、草間さんも合わせて復帰するというわけです。公開のタイミングは《決定次第、速やかにお知らせいたします》とのことですが、それほど遅くはならないと思いますよ。1作目の実写版『おそ松さん』が公開されたのは2022年の3月ですから、2026年春に公開すればちょうどいいでしょうね」

少なくとも“最悪の事態”は免れたというわけだ。