人気アニメ『薬屋のひとりごと』の猫猫と壬氏がハロウィンの宴を開催！3日間連続でハロウィンビジュアルが公開される。気になる第1弾はマミーに扮した小蘭と子翠♪さらにミニボイスドラマもご開帳！後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ