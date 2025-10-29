【薬屋のひとりごと】猫猫と壬氏のハロウィン☆第1弾マミー「小蘭＆子翠」お披露目！
人気アニメ『薬屋のひとりごと』の猫猫と壬氏がハロウィンの宴を開催！ 3日間連続でハロウィンビジュアルが公開される。気になる第1弾はマミーに扮した小蘭と子翠♪ さらにミニボイスドラマもご開帳！
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。
【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツとなった。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。
7月の第2期放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、まだまだ盛り上がりを見せている作品だ。
このたび昨年大好評を博した「『薬屋のひとりごと』ハロウィン」が、2025年も新たな装いで登場！ 新規ビジュアルが3日間連続で発表されることが決定、第1弾として、小蘭と子翠のキャラクタービジュアル、ミニボイスドラマが公開された。
マミーに扮した小蘭と子翠。
おそろいのカラーリングの衣装を身に纏い、体には包帯が巻かれたキュートなマミーに大変身。
子翠はチャームポイントの髪型も包帯にチェンジ。元気いっぱいにハロウィンの宴の幕開けを告げるビジュアルとなっている。
さらに！ ミニボイスドラマ付きの動画もあわせて公開！
こちらもぜひお見逃しなく。
今後に続くキャラクターたちのハロウィン扮装もお楽しみに。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
