球団発表オリックスは29日、宇田川優希投手、小木田敦也投手、東山玲士投手、大里昂生内野手の4選手に来季の支配下契約を結ばないことを通告した。宇田川は仙台大から2020年育成選手ドラフト3位でオリックスに入団。2022年途中に支配下登録され、同年は19試合で防御率0.81とブレーク。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に電撃選出されると、世界一に貢献した。その後も、オリックスのセットアッパーとして活