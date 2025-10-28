◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦で、ワールドシリーズ初登板を果たし、魂の７球で完璧な火消しを見せた。同点の８回１死一、二塁でマウンドに上がった。フランスを２球で三ゴロに打ち取って