11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」が28日、公式Xを更新。日本テレビ「ダウンタウンガキの使いやあらへんで!」のトーク全集が配信されると発表した。投稿では「ダウンタウンガキの使いやあらへんで!!トーク全集DOWNTOWN+ 配信決定」（原文ママ）と発表。「ガキ使のトークがDOWNTOWN+で見られる」と伝えた。