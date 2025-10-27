¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Ï3²¯¥É¥ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¬»³ËÜ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢9²ó1¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£2Ç¯Á°¡¢»³ËÜ³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Îµ­¼Ô¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤Ë¡¢²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤òÈä