¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï3²¯¥É¥ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¬»³ËÜ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢9²ó1¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£2Ç¯Á°¡¢»³ËÜ³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Îµ¼Ô¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤Ë¡¢²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ï¶ìÀï¤·¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó¤Ï¥«¡¼¥¯¤ËÆ±ÅÀµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡£4²ó°Ê¹ß¤Ï´°Á´¤ÊÅêµå¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢9²ó105µå¤òÅê¤²¤Æ4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÀìÌç¥Ú¡¼¥¸¡ÖNew York Yankees on SI¡×¤Ë´ó¹Æ¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥é¥ó¥À¥Ã¥¾»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬Èà¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡£¡Ê¤À¤±¤É¡Ë²æ¡¹¤Ë¤Ï±Ê±ó¤Ë¤³¤Îµ²±¤¬»Ä¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿2Ç¯Á°¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤â³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó495²¯±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÄó¼¨³Û¤Ï3²¯¥É¥ë¡ÊÌó458²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó37²¯±ß¡Ë¤Îº¹¤ÇÆ¨¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬Èà¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶ò¤«¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¤È¥Ï¥ë¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â¿¦Ì³ÂÕËý¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë