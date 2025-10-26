衆議院議員で、国民民主党の古川元久代表代行（59）が26日放送のフジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。国民民主党・玉木雄一郎代表（56）の議員定数削減案を巡る発言の変化について弁明する場面があった。日本維新の会が自民党との連立交渉の中で絶対条件に急きょ格上げした議員定数削減。維新・吉村洋文代表は衆院の約1割に当たる50議席、比例から削減する方針を示していた。これについて玉木氏は17日、