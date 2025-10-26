カンボジアの犯罪組織に拉致され、拷問の末に殺害された大学生パクさんの遺体が、事件発生から74日後に韓国へ戻された。【写真】カンボジアで“怪死”したセクシー韓国美女しかし現地には、依然として1000〜2000人もの韓国人が取り残されたままだ。就職詐欺に遭いカンボジアへ渡った後、誘拐・監禁されて1日17時間以上の過酷な労働を強いられる人々もいれば、犯罪と知りながら渡航し、詐欺などに加担しているケースもある。最近で