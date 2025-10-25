阪神が接戦を制してソフトバンクに逆転勝利■阪神 2ー1 ソフトバンク（25日・みずほPayPayドーム）阪神は25日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンクとの「SMBC日本シリーズ2025」第1戦に2-1で勝利。2年ぶりの日本一に向けて幸先の良いスタートを切った。試合後、勝利監督インタビューに応じた藤川球児監督は「面白い野球でしたね」と語り、ナインの活躍を称えた。「いつもと同じ気持ちで、どうなるか分からないけれど面白