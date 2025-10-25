蒲田駅と京急蒲田駅（東京都大田区）をつなぐ800メートルの鉄道新線に注目が集まっている。2つの駅をつなぎ、羽田空港に直結する｢新空港線｣（蒲蒲線）構想は、長年実現しないまま放置されてきた。その理由とは何か。ライターの昼間たかしさんが“幻の直結路線”に迫る――。京急空港線の糀谷駅へ進入する、京急1000形1113編成（8次車）による羽田空港行きエアポート快特（写真＝MaedaAkihiko／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■