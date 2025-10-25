【30MP 綾波レイ（プラグスーツVer.）】 10月25日 発売 価格：4,400円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 綾波レイ（プラグスーツVer.）」を10月25日に発売する。価格は4,400円。 本商品は、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場する「綾波レイ」を、同社の美少女プラモデルシリーズ「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」のフォーマットでプラモデル