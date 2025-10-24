（小玉）「お天気の豆知識を紹介するマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんです」（佐々木）「今週は一気に寒くなって、秋の深まりを感じた方が多いのではないでしょうか？」「今回は、そんな今の季節にぴったりの言葉をご紹介します、それがこちら」「一〇一〇（ひと〇いち〇）」という言葉です。お二人、この〇には一体何が入るでしょう？（宮下）「秋はすぐ過ぎ去ってしまうので『一秋一瞬』」（小玉）「秋は