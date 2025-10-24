（小玉）

「お天気の豆知識を紹介するマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんです」



（佐々木）

「今週は一気に寒くなって、秋の深まりを感じた方が多いのではないでしょうか？」

「今回は、そんな今の季節にぴったりの言葉をご紹介します、それがこちら」

「一〇一〇（ひと〇いち〇）」という言葉です。

お二人、この〇には一体何が入るでしょう？



（宮下）

「秋はすぐ過ぎ去ってしまうので『一秋一瞬』」





（小玉）「秋は天気が変わりやすいので『一喜一憂』」「晴れた～と思ったら、すぐ雨だ～ということで、そんな気持ちが入り乱れて…」（佐々木）「二人とも不正解！ですが、小玉さんはちょっとだけ惜しい」「正解は『一雨一度（ひとあめいちど）』です」「文字通り、『一雨ごとに一度ずつ気温が下がる』という意味です」「秋の移ろいを表現した言葉なんですが、なぜこのようにいわれるのかを解説します」「8月下旬～9月頃の日本列島の上空は、夏の湿った暖かい空気と、秋のカラッとした涼しい空気がせめぎ合って、秋雨前線が停滞しやすいんです」「こうなると、ぐずついた天気が数日間つづくことがあります」「一方で、10月になると秋のカラッとした空気が優勢になって、秋雨前線は本州南の海上まで南下」「本州はすっかり秋の空気に入れ替わります」「そこに、低気圧や前線と高気圧が交互にやってきて、短い周期で天気が変わります。だいたい3～4日ごとに、晴れと雨の天気が交互に現れます」「雨の後の晴れは気温が下がることが多く、『雨→冷たい空気→少し気温が下がる』を繰り返して、秋は深まっていきます」「実際に徳島市の10月の気温を1週間ごとに見ていくと、約1度ずつ下がっていくことが分かります」「まさに「一雨一度」ですね。これから寒さが増していく時期ですので、体調管理に十分注意してください」（小玉）「ここまでマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんでした」