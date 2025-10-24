大分市が姉妹都市になって35周年を迎えるアメリカ・オースティン市の親善訪問団が15年ぶりに大分市を訪れました。滞在中、音楽やアートを通じた交流イベントが行われます。 【写真を見る】大分市とオースティン市が交流強化に向け合意音楽、アートイベント開催へ姉妹都市35周年 大分市とアメリカのテキサス州オースティン市は、10月30日に姉妹都市となって35周年を迎えます。 これを記念し