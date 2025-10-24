日本のメガネブランド「Zoff」が24日、公式X（旧ツイッター）を更新。漫画家、イラストレーター江口寿史氏（69）に発注していたイラストを巡り、声明を発表した。江口氏は、自身が制作した広告イラストのモデルからの指摘で、交流サイト（SNS）に投稿された女性の写真を無断で使用して制作したことが判明していた。「Zoff」は自社サイトを通じ「江口寿史氏制作イラストに関するご報告」と題した声明を発表。3つの項目「経緯」「調